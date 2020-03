Addio allo scienziato salentino Stanca, numero due dei Georgofili: era stato contagiato dal coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche il vicepresidente dell' Accademia dei Georgofili Antonio Michele Stanca, tra le vittime del Coronavirus . Lo rende noto la stessa Accademia. Illustre scienziato che ha contribuito alla crescita dell'agricoltura in Italia e nel mondo, Stanca era in ospedale a Fidenza (Parma), dove risiedeva, da alcune settimane dopo aver scoperto di essere positivo al virus.Pugliese, laureato a Bari, ha condotto studi importantissimi sul miglioramento genetico dei cereali. Nell'Accademia, spiega una nota, era anche coordinatore del comitato Biologia agrarià e membro del Consiglio accademico. Inoltre era presidente dell'Unione italiana delle Accademie per le scienze applicate allo sviluppo dell'agricoltura, alla sicurezza alimentare e alla tutela ambientale (Unasa) e presidente della Union of European Academies for science applied to agriculture, foodand nature (Ueaa), oltre che socio emerito della Società italiana di genetica agraria e presidente emerito dell'Associazione italiana società scientifiche agrarie (Aissa). Stanca ha sviluppato programmi di miglioramento genetico convenzionale e molecolare (Mas) ed è stato costitutore di varietà di orzo di successo a livello nazionale ed internazionale.Nato il 22 maggio 1942 a Soleto (in provincia di Lecce), dopo la laurea in scienze agrarie all'Università di Bari Michele Stanca ha svolto un'intensa attività scientifica in Italia e all'estero. Ha diretto il Centro di ricerca per la genomica e la postgenomica animale e vegetale di Fiorenzuola d'Arda; è stato coordinatore della rete nazionale 'Varietà Orzò (1976-2009), studiando a livello genetico e fisiologico il fenomeno dell'allettamento e gli aspetti qualitativi dell'orzo e promuovendo ricerche di genetica, fisiologia e biologia molecolare sull'adattamento delle piante all'ambiente. Stanca ha sviluppato programmi di miglioramento genetico convenzionale e molecolare ed è stato costitutore di varietà di orzo di successo a livello nazionale (nel 2011 il 21% della semente certificata aveva origine nel Centro di Fiorenzuola) ed internazionale.“Arda” è stata prima in assoluto tra le varietà di orzo certificate in Italia negli anni '90 (30% della semente certificata in Italia) e ancora oggi è molto popolare in Italia e in Grecia. Docente in molte prestigiose università di tutto il mondo, Stanca è stato anche coordinatore del progetto «Sequenziamento genoma frumenti: Mappafisica del Cromosoma 5A» nell'ambito dell'International Wheat Genome Sequencing Consortium, membro del Comitato dei Garanti per le Scienze Agrarie, Tecnologie Alimentari e Scienze Veterinarie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e presidente della Sezione Cereali della European Association of Plant Breeding Research - Eucarpia.