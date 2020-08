La rabbia dei dirigenti scolastici: «L'incertezza ci sta logorando, ripartire sarà un'odissea»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entrare in classe? Sarà un'odissea. Stanchi, ma soprattutto sconcertati dal continuo cambiamento delle regole anti-Covid: i dirigenti scolastici pugliesi, alle prese da settimane con gli adeguamenti strutturali per il rispetto delle distanze di sicurezza e con i monitoraggi da parte dei tecnici comunali e provinciali, alzano le mani: «Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma l'incertezza ci sta logorando».Domani, intanto, il Comitato tecnico scientifico emanerà il verdetto sull'obbligo dell'uso delle mascherine in classe o meno. E anche il nodo del trasporto pubblico lascia perplessi molti dirigenti. Come Antonella Manca, preside del liceo scientifico Banzi di Lecce , che sbotta: «Esprimo il mio sconcerto e disappunto per le indicazioni nazionali, spesso contraddittorie, che non consentono un'organizzazione entro i tempi previsti: giova ricordare che quella scolastica è un'organizzazione complessa, perché coinvolge docenti, studenti e famiglie. E poi, sul nodo trasporti, come si fa a dire che 15 minuti di capienza al completo non sono rischiosi?». Il presidente del Cts, Agostino Miozzo, nell'audizione alla Camera di ieri aveva infatti affermato la possibilità di occupare tutti i posti degli scuolabus per un massimo di un quarto d'ora. «Domani mattina (oggi, ndr) incontrerò le presidi del Palmieri e del De Giorgi per elaborare un modello sperimentale di gestione della didattica integrata, ovvero metà alunni in classe e metà a casa: stiamo acquistando strumentazione, banchi e formazione. Ma alla prova dei fatti dobbiamo vedere come funzionerà il sistema dal punto di vista didattico».Un'altra perplessità riguarda i docenti fragili, che non dovrebbero essere sostituiti, ma dovrebbero lavorare da casa: «Come farà il prof a esercitare la propria funzione di vigilanza sui ragazzi, se è a casa e gli studenti sono in classe?» si chiede Giovangualberto Carducci, dirigente scolastico del Tito Livio di Martina Franca, in transito fra 4 giorni verso la Scuola secondaria di primo grado Colombo di Taranto . «Nella scuola che mi appresto a dirigere avremo problemi sugli ingressi scaglionati e siamo in attesa dei banchi monoposto. Il quadro è estremamente fluido, ma non bisogna farsi travolgere. È evidente che la scuola è vista come un metro di misura di tutto il sistema e, se la prima regge, tiene anche tutto il resto».Intanto, il polo comprensivo di Lecce Alighieri-Diaz ha quasi terminato i propri lavori: «Abbiamo eliminato tutto dalle aule: niente appendiabiti, armadietti e perfino la cattedra, anche il docente avrà il banchetto, pur di risparmiare - spazio spiega la preside, Giusy Cariati-. All'ingresso c'è la postazione con plexiglas e il gel sanificante, abbiamo appeso i primi cartelli, ma manca la segnaletica orizzontale: se non mi dicono quanti bidelli verranno come contingente Covid, non so come sistemarla».Al Siciliani di Lecce hanno perfino acquistato la macchina lava pavimenti che sanifica gli ambienti. «Mancano le ultime 3 aule - spiega la dirigente, Vittoria Italiano - e poi saremo pronti: abbiamo acquistato Lim per tutte le aule, nonché pc e tablet da consegnare ai ragazzi, qualora dovessimo chiudere. Stiamo preparando un documento che sigli un patto di corresponsabilità con le famiglie, affinché impegnino i loro figli a scorrazzare per la scuola, a rispettare le norme su uscite e ingressi e igiene. Certo, abbiamo subìto un danno ingente per il fatto che già da mesi abbiamo chiuso qualsiasi iscrizione, pur di mantenere un numero congruo di alunni e rispettare il distanziamento».Esprime disagio anche Salvatore Giuliano, preside del Majorana di Brindisi: «Siamo tutti in difficoltà: stiamo lavorando intensamente anche per la nuova sede, al Casale, e nel frattempo siamo intervenuti per ottimizzare gli spazi nelle altre sedi. Al di là delle indicazioni del Cts, ci stiamo adoperando per garantire il distanziamento di un metro, ma è evidente che consiglieremo l'utilizzo della mascherina il più possibile. Nel nostro istituto, attueremo ingressi scaglionati e useremo 3 ingressi e 3 uscite nella sede di via Montebello e 4 ingressi in quella di via Primo Longobardo. Soprattutto, faremo la didattica integrata: 4 giorni in presenza e 2 a distanza, una scelta che ha tenuto conto dei trasporti e dei paesi di provenienza degli studenti».