Il Tar Lazio conferma la sospensiva sul payback per i dispositivi medici e con alcune ordinanze solleva “la questione di legittimità costituzionale della normativa relativa al payback dei dispositivi medici, con riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione” davanti alla Corte Costituzionale.

I giudici amministrativi della sezione III quater, hanno rilevato inoltre che “le scelte legislative potrebbero risultare irragionevoli sotto molteplici profili”. Le aziende ricorrenti contro la misura varata dal Governo Draghi, tornano dunque a sperare in un esito positivo della vicenda, già trattata e stoppata dal Tar Lazio con diversi decreti cautelari, in accoglimento dei ricorsi delle società del comparto sanitario destinatarie della norma. La querelle giudiziaria era sorta a seguito del Decreto “Aiuti Bis” che aveva previsto una procedura accelerata per l’accertamento dello sforamento dei tetti di spesa assegnati ad ogni Regione per l’acquisto dei dispositivi medici relativi agli anni dal 2015 al 2018 e per la quantificazione del payback, cioè dell’obbligo introdotto per i fornitori della sanità pubblica di contribuire al ripianamento dei disavanzi per circa la metà dell’importo. In Puglia il payback è stato quantificato in circa 246 milioni di euro. Soldi utili quindi a ripianare i bilanci della sanità. Le doglianze delle società interessate dalla norma, diverse anche quelle pugliesi (alcune salentine difese dall’avvocato Luigi Quinto), si sono quindi basate sotto tre profili: le imprese non hanno mai conosciuto il tetto di spesa regionale del settore, né potevano conoscerlo poiché è stato definito solo con l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019; non avevano alcuna possibilità di verificare l’evoluzione della finanza regionale per comprendere l’andamento in rapporto al rispetto di tale vincolo di spesa; non avevano alcuno strumento per incidere sulla spesa pubblica, potendo esclusivamente partecipare ai bandi di gara indetti nell’ambito del Ssr.

