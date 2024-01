Regione Puglia, 80 ricorsi al Tar per le graduatorie del concorso per funzionari

«Ci sono in tutto un'ottantina di ricorsi al Tar per le graduatorie dei concorsi di categoria D (funzionari) della Regione Puglia banditi nel dicembre 2021 e di questi una ventina già arrivati a conclusione. In nessun caso la Regione è stata soccombente». E' quanto ha affermato il direttore del dipartimento Personale e organizzazione Ciro Imperio nel corso dell'audizione in II commissione consiliare richiesta dal presidente Antonio Tutolo in merito alle recenti ordinanze relative alla valutazione dei titoli di studio nei concorsi espletati.

I dati

Il dirigente ha chiarito che le ultime ordinanze del Tar hanno solo una valenza procedurale e servono per l'integrazione del contraddittorio. Proseguendo sullo stato dei contenziosi Imperio ha riferito che «una decina di ricorsi sono stati ritenuti improcedibili. Uno è stato rigettato nel merito delle prove». «In tre casi - ha spiegato inoltre - i ricorsi nei quali si chiedeva il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per la laurea specialistica o magistrale sono stati rigettati. Un altro ricorso di sei candidati è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese dei ricorrenti».