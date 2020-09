Sondaggi regionali: Fitto in vantaggio (41%), poi Emiliano (39,4%). Laricchia al 15,6%, il Pd primo partito

Un vantaggio di Raffaele Fitto su Michele Emiliano di 1,6 punti percentuali: è quanto descritto dal sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Il candidato del centrodestra sarebbe al momento al 41%, il governatore uscente e candidato del centrosinistra si attesterebbe al 39,4%. Al terzo posto, più staccata, la candidata del M5s: per Antonella Laricchia il 15,6%. Ivan Scalfarotto (Italia viva, Azione, +Europa) secondo la rilevazione è all'1,6%, sotto l'1% gli altri quattro candidati alla presidenza della Regione: Nicola Cesaria allo 0,7%, stessa percentuale per Andrea D'Agosto, Mario Conca allo 0,6%, Piefranco Bruni allo 0,4%.

C'è tuttavia una percentuale non trascurabile di indecisi: il 15,5%.



I partiti. Il primo partito pugliese, secondo Ipsos, sarebbe il Pd: 18%. Poi Lega (17,5%), M5s (17%) Fratelli d'Italia (12,9%), Forza Italia e la civica Emiliano sindaco di Puglia (7,5%), intorno al 4% (soglia di sbarramento per poter ottenere seggi in Consiglio) ci sono La Puglia domani (la civica di Fitto) e Con (centrosinistra).



Le coalizioni. Il totale delle liste del centrodestra raggiunge il 42,2%, quelle di centrosinistra si attestano al 38,4%. Il 16,5% dei pugliesi è ancora indeciso sulla lista e sul candidato consigliere da votare. Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA