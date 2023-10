Raffaele Fitto a Lecce per un incontro in Camera di Commercio: «Pnrr e altri fondi, serve una visione d'insieme»

«Lo sforzo che il governo sta facendo sul Pnrr ha detto non è solo quello di mettere a regime la capacità di utilizzo delle risorse, ma anche il collegamento con gli altri fondi disponibili», ha detto il ministro per il Pnrr, il Sud, gli Affari Ue e le politiche di Coesione Raffaele Fitto, prima dell'incontro alla Camera di Commercio di Lecce convocato per illustrare le iniziative del Governo con particolare riferimento alle deleghe ministeriali agli affari europei, politiche di coesione e Pnrr, assieme ad ulteriori tematiche rilevanti per il Salento. «L'obiettivo è anche quello di avere una visione d'insieme e cercare di capire anche in base alle tempistiche dei vari programmi come riuscire a realizzare gli interventi perché, come è noto, ci sono infrastrutture che hanno tempistiche diverse e la scadenza delle risorse del Pnrr è fissata per il giugno 2026, mentre per le risorse del Fsc è il dicembre 2029. Abbiamo invertito un meccanismo, secondo cui prima si assegnavano le risorse salvo poi verificare le opere».

Le parole di Vadrucci

«Giornata importantissima – ha detto il presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci - oggi le imprese sono qui ad ascoltare ma anche ad interrogare il ministro su quale sarà l'impatto degli interventi sul territorio.

Ci aspettiamo risposte certe, e siamo certi che il ministro Fitto stia facendo un ottimo lavoro».