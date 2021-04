Puglia verso la zona gialla. Lopalco: «Parametri buoni». Gli esperti restano critici

Appena sette giorni dopo dal passaggio in zona arancione, la Puglia potrebbe ritrovarsi in zona gialla a partire da lunedì 3 maggio.

Le polemiche: scelta prematura

Ma non mancano le polemiche per quella che, qualora dovesse essere confermata, è considerata da alcuni una decisione prematura, alla luce oltretutto di dati che sono sì in netto miglioramento ma che non escludono il rischio di ritornare presto ai preoccupanti livelli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati