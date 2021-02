Vaccini agli over 80: in Puglia si comincia dal 22 febbraio. Dalla prossima settimana le prenotazioni per scuola e forze dell'ordine

Le vaccinazioni anticovid per gli ultra 80enni inizieranno in Puglia a partire dal 22 febbraio. Agli ultra 80enni sarà somministrato vaccino Pfizer o Moderna. Da giovedì 11 febbraio sarà possibile effettuare le prenotazioni in farmacia presentando la tessera sanitaria fisicamente, o su delega, senza prescrizione del medico, tramite il sistema FarmaCup. Sarà possibile prenotarsi anche attraverso il sistema Cup, che è il sistema più capillare di cui disponiamo. Infine sarà possibile prenotarsi anche attraverso il portale PugliaSalute.

Ci saranno agende diverse per gli ultra ottantenni che effettueranno il vaccino in ambulatorio (nelle sedi ASL individuate su tutto il territorio regionale) e per chi dovrà farlo a casa. Le agende terranno conto della prima e della seconda somministrazione. In parallelo, già a partire dalla prossima settimana, e quindi dal 15 febbraio, si inizierà con le prenotazioni per i vaccini Astrazeneca degli operatori scolastici e dei componenti delle forze dell’ordine, intesi come personale in buona salute. Le vaccinazioni di insegnanti e operatori delle forze dell’ordine saranno gestite direttamente dalle rispettive amministrazioni.

La comunicazione arriva dall'assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Lo stesso assessore comunica che la Fase1, quella che ha riguardato gli operatori sanitari, le Rsa, gli odontoiatri e i medici di libera professione, si concluderà la prossima settimana: sono 140mila circa la dosi già somministrate con Pfizer e Moderna, circa 60mila sono i soggetti che hanno già ricevuto la seconda dose. La Fase1 si completerà con la vaccinazione anche dei farmacisti.

Le singole regioni procedono in ordine sparso, secondo un cronoprogramma in continua evoluzione. I territori che hanno già comunicato la data di avvio delle prenotazioni così stanno organizzando con i numeri telefonici Recup o le disponibilità online. Questo il calendario nel resto d'Italia:

già raccolte le prime prenotazioni nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Campania, Trentino Alto Adige e Valle D'Aosta

8 febbraio, oggi, iniziano le prenotazioni nelle Regioni Umbria, e Sicilia

9 febbraio, domani, inizieranno in Toscana

10 febbraio, mercoledì, al via in Friuli Venezia Giulia

11 febbraio, giovedì, iniziano le prenotazioni in Puglia, secondo quanto detto in precedenza.

15 febbraio, lunedì prossimo, partiranno nelle regioni Veneto, Emilia Romagna e Liguria

16 febbraio, martedì inizieranno le prenotazioni in Lombardia e il 24 le somministrazioni

21 febbraio partiranno le vaccinazioni in Piemonte

Devono ancora comunicare le temepistiche per la prenotazione le Regioni Basilicata, Calabria, Marche e Molise

La campagna vaccinale in Puglia procederà in questo modo: si concluderà entro questa settimana la vaccinazione dei sanitari con odontoiatri, liberi professionisti e farmacisti; a seguire inizierà la fase 2 con gli ultraottantenni e personale scolastico. Nella fase immediatamente successiva sarà la volta di coloro che convivono con patologie gravi. Le Usca effettueranno le vaccinazioni a domicilio per chi non è autosufficiente. Entro il 28 febbraio la Puglia riceverà complessivamente 237.450 dosi di vaccini anti Covid, così suddivise: 111.150 del siero Pzifer, 41.800 di Moderna e 84.500 di AstraZeneca.

Ad oggi, sono 137.750, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute, le dosi somministrate in Puglia, pari al 91,7% del totale a disposizione.

Ultimo aggiornamento: 19:23

