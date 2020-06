Puglia, un solo nuovo caso e due decessi: covid free sempre più vicino. Lecce, Brindisi e Taranto insieme a quota zero per il quarto giorno

Ultimo aggiornamento: 14:32

Oggi in Puglia è stato registrato un solo capo positivo al coronavirus su 1.810 tamponi processati. L'unico caso positivo si è avuto in provincia di Bari, mentre i due decessi sono stati rilevati in provincia di Brindisi. Lecce, Brindisi e Taranto covid-free per il quarto giorno consecutivo. Si tratta del punto più vicino al virus zero per la Puglia (La data ipotizzata dall'Osservatorio Nazionale della Salute era il 3 giugno).Salgono a 508 le vittime del coronavirus, i pazienti ricoverati negli ospedali sono 145, quelli in isolamento domiciliare passando da mille a 906. I pazienti guariti sono 2.939, quelli attualmente positivi sono 1.051. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 121.500 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.498.E intanto anche oggi il capo della Task Force Regionale, Pierluigi Lopalco torna sulla validità della App Immuni, già scaricabile in Puglia