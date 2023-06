Le startup pugliesi in volo per Toronto, sette realtà a Collision, Delli Noci «Nuove opportunità per la Regione»

Sette startup pugliesi voleranno a Toronto, in Canada, per Collision, la conferenza tecnologica che riunisce gli attori del mondo della tecnologia, dal 26 al 29 giugno 2023. Durante l'evento la Regione Puglia cercherà di promuovere le eccellenze tecnologiche pugliesi per favorire nuove collaborazioni e investimenti.

Ecco le startup della delegazione pugliese: AuralTech (Foggia); Befreest (Taranto); Bright New Led Light (Trani – Bat); Forequest Italia (Lecce); Incloodo (Bari); Klondike (Lecce); Sinapsi (Lecce).

Già tra maggio e giugno è stato preparato per le starup un percorso di formazione in preparazione all'evento canadese. Cinque webinar a cura dell’Agenzia Ice – Ufficio di Toronto e di Naco (National Angel Capital Organization). Le startup potranno usufruire dello stand regionale, nel padiglione Italia, per cercare di acchiappare le numerose opportunità oltreoceano. Fisseranno incontri b2b e parteciperanno a workshop ed eventi di networking.

L'evento a Toronto

All'evento canadese saranno attesi 40mila visitatori, 9.500 startup, 950 investitori, 600 relatori e 1.250 giornalisti, provenienti da 140 Paesi. Per la Puglia è la seconda partecipazione, dopo quella dello scorso anno. «Poter incontrare altre startup tecnologiche, imprese innovative, business angel e venture capitalist internazionali rappresenta un’enorme opportunità - ha dichiarato Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia - In questi anni abbiamo investito moltissimo per l’innovazione e lo sviluppo delle startup tecnologiche attraverso i nostri strumenti di agevolazione».

Il successo delle start-up in Puglia

Nella Regione se ne contano 644 di starup, alle quali poi bisogna aggiungere 111 pmi innovative. In crescita del 60% è l'export pugliese del settore Ict (Internet computer technologies) nel 2022, rispetto al 2021. Un valore in rialzo già a partire dai primi mesi dell'anno in corso. «Portiamo questa carica di innovazione in Canada, un Paese verso il quale le esportazioni pugliesi sono cresciute del 31,7% nel 2022 rispetto al 2021 e continuano a crescere anche nei primi tre mesi di quest’anno - ha continuato Delli Noci - Siamo convinti che Collision aprirà la strada a collaborazioni internazionali e all’opportunità di nuovi investimenti in Puglia».