Puglia: secondo giorno a zero decessi, nuovo record in rapporto ai tamponi. A Taranto, Lecce e Bat nessun nuovo caso

Nel dettaglio, oggi, 15 maggio, sono stati registrati 2.110 test e i 10 casi risultati positivi, così suddivisi:

1 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

5 nella Provincia di Brindisi;

4 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce;

0 nella Provincia di Taranto.



Oggi, come detto, non sono stati registrati decessi.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 87.687 test.

Sono 1.724 i pazienti guariti.

2.181 sono i casi attualmente positivi.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.366 così divisi:

1.431 nella Provincia di Bari;

382 nella Provincia di Bat;

610 nella Provincia di Brindisi;

1.121 nella Provincia di Foggia;

507 nella Provincia di Lecce;

275 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione;

1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.



Un caso registrato nella provincia di Lecce nei giorni scorsi è stato eliminato dal database in quanto doppio. Il totale dei casi di Lecce passa così a 507. Pertanto, il numero dei casi totali e degli attualmente positivi è incrementato di 9 unità (e non dieci, come ci si aspetterebbe in virtù dei nuovi casi registrati ieri).

Ultimo aggiornamento: 17:07

Solo dieci nuovi casi e zero decessi (per la seconda volta dall'inizio dell'emergenza). Prosegue l'ottima performance della Puglia , che a ormai undici giorni dall'allentamento del lockdown non ha per ora registrato gravi contraccolpi in termini di contagio. Ottima anche la situazione nelle province di Taranto (ormai all'ennesimo giorno a zero contagi) e Lecce , che torna a non aver alcun nuovo caso. Contagio zero anche nella Bat.Si mantiene a livelli bassissimi l'incremento giornaliero dei nuovi positivi (+0,23%) e scende ancora il rapporto positivi/tamponi (0,47%), facendo così registare il nuovo minimo storico. Gli attualmente positivi scendono a 2.181 (-72), mentre i guariti salgono a 1.724 (+81). Sale all'84% la quota dei pazienti trattati a domicilio, scende a 1,4% quella dei malati in terapia intensiva.