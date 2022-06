Puglia, saldi estivi: dal 2 luglio al 15 settembre. Come difendersi dalle truffe

Conto alla rovescia per i saldi estivi in Puglia. Si parte il 2 luglio e fino al 15 settembre secondo la legge regionale. Sono vietate le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti, con multe che vanno da 1.500 euro in su.

Acquisti in sicurezza

Confcommercio ricorda alcune misure e precauzioni da tenere presenti durante gli acquisti di fine stagione. «In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio forniscono, in un decalogo aggiornato, una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza - spiegano da Confcommercio -. Prima fra tutte il rispetto del distanziamento sociale, l'obbligo di mantenere la mascherina nel negozio e la disinfezione delle mani, includendo informazioni utili per cambiare i capi danneggiati o favorire i pagamenti digitali».

La clientela deve tener presente, spiega l'associazione di categoria, che la possibilità di cambiare la merce è in genere a discrezione del negoziante. Se però il prodotto acquistato è danneggiato scatta l'obbligo per il commerciante di riparare o sostituire il capo oppure, se impossibilitato a farlo, di ridurre il prezzo pagato o di restituire i soldi. L'acquirente deve segnalare il difetto entro due mesi dalla data della scoperta. Anche la possibilità di provarsi gli abiti è lasciata alla scelta del negoziante. I capi messi in vendita in periodo di saldo devono avere carattere stagionale o di moda.

Il decalogo dei "saldi chiari e sicuri"