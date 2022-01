Puglia ancora fuori dal picco. Ma contagio in crescita brusca. Oggi 8.384 nuovi casi

Sono quasi mille in meno rispetto a ieri ma restano comunque alti i nuovi casi di covid registrati oggi in Puglia: 8.384 su 54.677 test effettuati. E sono 4 le persone decedute.

Nuovi casi per provincia

Un terzo dei nuovi casi interessa la provincia di Bari: 2.621, seguita da Lecce (1.572), Foggia (1.210), Taranto (1.162), Bat (875) e infine Brindisi (852). Le persone attualmente positive sono 118.307, 593 quelle ricoverate in area non critica e 6 in terapia intensiva.



APPROFONDIMENTI IL CORONAVIRUS Mascherine Ffp2 a 75 centesimi, ma in farmacia è... L'INFETTIVOLOGO Zitromax, Bassetti: «Abbiamo fatto un disastro, attenzione con...

Puglia fuori dal picco ma province in crescita brusca

Puglia ancora fuori dal picco ma con il contagio in crescita rapida. L'epidemia di Covid-19 segue infatti andamenti diversi nelle 107 province italiane, 7 delle quali sono al picco e 28 lo hanno già raggiunto, mentre in 40 si registra una crescita frenata; in altre 13 province si rileva ancora una crescita di tipo lineare e in 19 l'incidenza è rapidamente aumentata: è quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M.Picone" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), basate sulle differenze settimanali della curva dell'incidenza dei positivi totali nelle 107 province.

Puglia ancora lontana dal picco

Le province che hanno raggiunto il picco si trovano soprattutto in Toscana e Umbria, «che anche a livello regionale mostrano di aver da poco superato il picco», assieme a Lombardia e Abruzzo, che sono attualmente al picco. Sebastiani rileva che «queste regioni sono 4 delle 7 dove nelle ultime settimane del 2021 c'è stata una crescita esponenziale, con tempi di raddoppio degli incrementi piccoli, probabilmente a causa della diffusione della variante Omicron». L'analisi del matematico indica inoltre che «40 province sono in crescita frenata. mentre per altre 13 province la crescita è lineare. Tra queste ultime, 4 sono al confine con Austria e Slovenia, e questo suggerisce, alla luce dell'espansione epidemica partita dal nord est alcuni mesi da, di effettuare adeguati controlli alle frontiere». In altre 19 province c'è infine «un brusco e grande aumento dell'incidenza e sono principalmente coinvolte 3 regioni: Liguria, Marche e Puglia. Quest'ultima regione è già stata coinvolta con 4 province nella suddetta crescita esponenziale con tempi di raddoppio piccoli».

Le province in grande e brusco aumento

Tra le province con crescita in brusco e grande aumento troviamo infatti Avellino, Napoli, Piacenza, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Sud Sardegna.