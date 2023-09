Il test per le grandi emergenze: il 14 settembre dalla Protezione Civile un messaggio test per alcuni pugliesi. Ecco come funziona It-Alert

Da giovedì 14 settembre alle 12 in Puglia sarà testato il nuovo sistema It-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico che informerà la popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi. Lo annuncia la Regione. Il governo sta testando questo sistema con l'invio di un messaggio sui dispositivi mobili delle persone che si troveranno nell'area di test.

Come funziona It-Alert

Verrà inviato a campione un messaggio con notifica sonora, chi lo riceverà potrà compilare in anonimato un questionario sul proprio dispositivo. It-alert è in fase di sperimentazione, una volta operativo, il servizio nazionale della Protezione civile integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione allo scopo di favorire l'adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto.