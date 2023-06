Ragazzi e donne: cresce la depressione tra i pugliesi, tra le cause l'insonnia

La depressione è un fenomeno in crescita soprattutto nei preadolescenti; in dieci anni l'aumento di casi studiati è stato del 15%. Non lasciano sorpresi i dati pugliesi. Il 20% in Puglia ha sofferto almeno una volta nella vita di depressione. In numero 700mila persone tra i 15 e i 90 anni, in prevalenza donne. A dirlo sono i dati rivelati oggi dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e dalla Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, durante l'evento I disturbi affettivi nell'era dell'imprevedibilità, tenutosi questa mattina a Bari.

Le cause

Tra le varie cause della depressione recentemente è emersa una che è diventato oggetto di studi e ricerche: l'insonnia, che colpisce principalmente i ragazzi in giovanissima età e le donne. Secondo un'indagine dell'Associazione italiana di medicina del sonno su tutto il Paese, il 67% del campione con insonnia era rappresentato da donne, le quali hanno una probabilità 1,5 volte maggiore rispetto agli uomini di soffrire di insonnia. «Le donne sono le più colpite perché nella loro vita si susseguono momenti in cui sono più vulnerabili a questo tipo di problemi - ha spiegato Guido Di Sciascio, direttore del dipartimento di Salute mentale dell'Asl di Bari - Pensiamo, ad esempio, all'ultimo trimestre della gravidanza (depressione perinatale) oppure ai circa 30 giorni successivi al parto (depressione post partum)».