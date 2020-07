Puglia, tre nuovi casi: tutti nel Salento

Ultimo aggiornamento: 15:14

Sono 3 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi (30 luglio) in Puglia , su 2441 test per l'infezione registrati e tutti e tre riguardano il Salento dove il contagio, seppur lieve, continua a circolare e nei giorni scorsi ha visto saltare anche una serie di eventi estivi programmati, tra cui il festival itinerante della Notte della Taranta.Fortunatamente nelle ultime 24 ore non sono stati registrati i decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 238.142 test. Sono 3964 sono i pazienti guariti.e 94 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4609 così suddivisi:1.503 nella Provincia di Bari382 nella Provincia di Bat671 nella Provincia di Brindisi1185 nella Provincia di Foggia;557 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;30 attribuiti a residenti fuori regione.