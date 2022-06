Covid, da oggi stop al green pass per chi arriva in Italia. In Puglia 1.206 nuovi casi e tre decessi

Nel giorno in cui l'Italia dice addio al Green Pass per chi arriva da altri paesi in Puglia si registrano ancora 1.206 nuovi casi di coronavirus su 12.033 test (incidenza del 10%) e 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (389), Lecce (276), Taranto (182), Foggia (170), Brindisi (101) e Bat (70). Sono residenti fuori regione altre 9 persone contagiate e per altri 9 casi la provincia è in via di definizione. Delle 26.154 persone attualmente positive, 271 sono ricoverate in area non critica (ieri 275) e 12 in terapia intensiva (ieri 12).

Il calo in tutta Italia e da oggi niente green pass per chi arriva

Secondo l'ultimo bollettino i nuovi casi in Italia sono 18.391 e i decessi 59. Il tasso di positività è del 9,6%. In calo ricoveri (-243) e terapie intensive (-25). Appello del ministero della Salute su Twitter: «Ci sono meno casi, ma non rimandate la quarta dose». Da oggi 1 giugno stop al green pass per ingresso in Italia. Scade infatti il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 (green pass) per entrare in Italia e la misura non verrà prorogata. Il numero di pazienti ricoverati nelle aree Covid, sia reparti ordinari sia terapie intensive, si è ridotto in una settimana del 13%.