Did e incertezza, gli psicologi avvertono: «Clima disgregante, aumentano ansia e rabbia fra i più giovani»

«Un clima di incertezza che genera ansia e caos nelle famiglie e, di conseguenza, nei ragazzi già provati dalla modifica della loro routine da oltre un anno». Con queste parole il presidente dell'ordine degli Psicologi di Puglia, Vincenzo Gesualdo, commenta il susseguirsi di ordinanze regionali e di ricorsi al Tar sulle lezioni nelle scuole pugliesi.

Fino al 14 marzo - secondo quanto prevede l'ordinanza emanata dopo che il Tar ha sospeso il precedente provvedimento - sono previste le lezioni a casa per tutti tranne per chi ha comprovate necessità di usare i laboratori e per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, e per coloro che, per ragioni non diversamente affrontabili, non avessero la possibilità di seguire le videolezioni da casa. «Un braccio di ferro tra Regione e Codacons - rileva Gesualdo - che non fa altro che mettere ancor più in difficoltà le famiglie, generando tensioni e incertezza sull'organizzazione familiare tra impegni personali e lavorativi dei genitori».

«Ciò che è poco considerato - aggiunge - è l'impatto che sta avendo sul ruolo dei docenti. L'incertezza continua ha un impatto sulla gestione della didattica, sulla riorganizzazione continua in base alle ultime disposizioni, è una situazione disgregante per la quale urge porre un argine. I docenti, inoltre, sono anch'essi padri o madri».

Va poi presa in considerazione - per l'ordine degli Psicologi - la tendenza a privilegiare la didattica in presenza per la scuola materna. «I bambini sono forse immuni da eventuale contagio? - domanda Gesualdo - Stiamo affrontando una situazione di massima entropia, di caos generale, in cui vengono meno punti di riferimento. Questo ovviamente aumenta ansia, panico e disorientamento generale con aumento anche di rabbia». Gesualdo rimarca infine l'importanza della figura dello psicologo a scuola: «Con il protocollo siglato dal Ministero dell'Istruzione - conclude - viene posta attenzione alla salute e al supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti quale misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico».