Natale tra i divieti: tutte le norme da conoscere e rispettare per evitare rischi e multe salate

Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, fino alla Befana. E con negozi, bar e ristoranti chiusi, oltre al divieto di uscire da casa propria se non per motivi di lavoro e salute. Zona arancione, invece, il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio. Il coprifuoco resta alle 22, mentre al cenone potranno aggiungersi al massimo due persone non conviventi. Ecco cosa c'è da sapere sulle misure previste dal nuovo Decreto legge per evitare multe salate.

In quali giorni valgono le regole previste per la zona rossa?

Tutta l'Italia sarà in zona rossa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio. Ma anche il 5 e 6 gennaio.

In quali giorni valgono le regole previste per la zona arancione?

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio 2021, tutta Italia diventerà zona arancione.

Sarà possibile uscire di casa o spostarsi da un Comune all'altro nei giorni da zona rossa?

Solo per motivi di lavoro, necessità e salute. E muniti di autocertificazione. Ma c'è un'eccezione importante: sarà, infatti, possibile uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise.



Si potrà uscire sempre da casa per andare a trovare amici o parenti?

Gli spostamenti sono consentiti solo a due persone, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Quante volte al giorno posso andare a trovare gli amici o i parenti?

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22.

I genitori possono invitare a pranzo un figlio con la sua famiglia?

Sì, il decreto consente lo spostamento, anche nei giorni rossi, di sole due persone non conviventi, solo una volta al giorno. Ma non oltre le ore 22.

Posso invitare a pranzo i nonni?

Sì. Anche in questo caso vale la regola delle due persone non conviventi per abitazione e fino al massimo di una volta al giorno.

Se ho una famiglia di quattro persone, con figli con età superiore ai 14 anni, posso spostarmi a casa dei nonni per il pranzo di Natale?

No, quattro persone non conviventi non possono recarsi nella stessa abitazione privata.

Si può andare a pranzo da un parente e a cena da un altro?

No, è possibile spostarsi solo una volta al giorno e verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione.

Il giorno di Natale (giorno rosso) posso andare a pranzo a casa di mia sorella che abita in un altro comune?

Sì, sempre nel limite di due persone e solo nella stessa regione (e sempre non oltre le ore 22).

Posso andare dal fidanzato, o dalla fidanzata, a Natale?

Sì: le regole valgono anche per fidanzati o fidanzate.

Posso tornare a casa nei giorni «rossi»?

Sì, il rientro nella propria abitazione, quella dove si ha residenza o domicilio, è sempre permesso.

Per andare alla Messa di Natale serve l'autocertificazione?

Sì: la messa di Natale così come quella della Vigilia si svolgerà nei giorni in cui l'Italia è in zona rossa, e dunque per uscire di casa occorrerà l'autocertificazione. Una nota della Cei ricorda anche la circolare del ministero dell'Interno del 7 novembre 2020 che precisa che i luoghi di culto dove ci si può recare «dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini».

Posso andare a pranzo a cena al ristorante a Natale o a Capodanno?

Non si può andare in bar e ristoranti, che saranno chiusi ma si può acquistare cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio.

Nei giorni rossi posso fare shopping?

Nei giorni rossi si potranno fare acquisti solo nei negozi di beni alimentari e di prima necessità, nelle farmacie e parafarmacie, in edicole, tabaccai, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Resteranno chiusi, invece, estetisti, centri commerciali, bar e ristoranti.

E nei giorni arancioni posso fare shopping?

Sì, i negozi resteranno aperti sino alle 21.

Posso uscire dal Comune per fare la spesa?

Sì: come già spiegato dal governo, fare la spesa rientra tra le cause che giustificano lo spostamento fuori dal comune dove si abita se il comune contiguo al proprio ha punti vendita necessari alle proprie esigenze, anche in termini di convenienza. Lo spostamento va sempre autocertificato.

Posso andare in una seconda casa?

Sì, in tutto il periodo delle feste natalizie, fino al 6 gennaio, è possibile andare in una seconda casa: ma solo se è all'interno della regione dove ci si trova.

Posso festeggiare il Capodanno all'aperto? I botti sono vietati?

No, sono vietate le uscite se non per comprovate esigenze. I botti non sono vietati eventualmente decideranno i singoli Comuni con apposite ordinanze ma non si possono creare assembramenti.

Qual è l'orario del coprifuoco?

Fino al 6 gennaio non ci si può spostare tra le 22 e le 5 del mattino. A Capodanno è vietato spostarsi tra le 22 (del 31 dicembre) e le 7 (del 1 gennaio).

Posso uscire da casa per fare una passeggiata o fare sport?

Sì, ma con la mascherina e in prossimità della propria abitazione nel caso delle passeggiate. E da soli per fare attività sportiva.

Cosa rischio se violo le regole?

Multe da 400 sino a 3mila euro.

