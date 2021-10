Scuola, Emiliano: «Sì a lezioni in presenza ma ancora niente tempo pieno garantito»

«Io sono per la scuola in presenza, l'avrei voluto dire anche in momenti più delicati. Se io fossi stato un allievo avrei avuto il terrore della Dad. Abbiamo vissuto momenti difficili e abbiamo messo in campo tutto ciò di cui disponevamo, con straordinaria sinergia e abilità che ci ha consentito di ridurre al massimo i rischi e comunque andare avanti con risultati buoni. La nostra è una delle migliori istituzioni scolastiche del mondo, l'ho potuto constatare nel corso degli anni». Lo ha detto il governatore pugliese, Michele Emiliano, durante la cerimonia regionale d'inaugurazione dell'anno scolastico 2021/2022, «Stupor Mundi. Le meravigliose sfide della Scuola in Puglia», che si è svolta nel Castello Svevo di Trani alla presenza del ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi.

APPROFONDIMENTI GLI SCENARI I progetti e la spesa delle risorse: Pnrr, la sfida della Puglia

L'allarme di Emiliano: «Non riusciamo a garantire il tempo pieno in tutte le scuole»

«La scuola c'è sempre, noi abbiamo un record: Bari è la città che ha vaccinato di più in Europa nella fascia 12-19 anni. Un record straordinario visto che, purtroppo, il nostro sistema sanitario, come la scuola, è molto più piccola rispetto ad altre regioni del nord. Noi ancora non riusciamo a garantire il tempo pieno in tutte le scuole e il tempo pieno è importantissimo. Ma per fare il tempo pieno abbiamo bisogno che la nostra scuola sia uguale a quelle di altre regioni. Come d'altra parte anche per la sanità».