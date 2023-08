Puglia nemica della dieta anche per Matteo Salvini: «Sono tornato con due chili e mezzo in più»

Puglia «nemica della dieta» anche per Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture, che ha terminato la vacanza in Puglia nei giorni scorsi, ha dichiarato di essere ingrassato di aleno due chili grazie alla buona cucina assaggiata tra Polignano, Alberobello, Monopoli e Ceglie. Lo ha detto lo stesso ministro, attulamente in vacanza in Trentino, durante il collegamento video con le'evento "La Piazza" organizzato da Affariitaliani a Ceglie messapica.

Cosa ha detto

«Sono tornato con due chili e mezzo in più, non è un posto in cui stare a dieta», ha raccontato il leader della Lega che insieme alla sua fidanzata Francesca Verdini ha pubblicato post e stories su Instagram.

Qualche giorno di vacanza tra mare e incontri, ma solo tra amici, come quello con la premier Giorgia Meloni anche lei in vacanza in Puglia.