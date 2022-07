Renzi, l'analisi politica da Vespa: «Fossi il PD giocherei carta Draghi»

«Se fossi segretario del Pd adesso tenterei la carta area Draghi. Forza Italia ieri è sparita, non puoi dire che sei moderato e mandare a casa Draghi per andare con Salvini e Meloni. Sono andati via Gelmini, Carfagna e pure Brunetta, faranno la lista con Salvini e saranno divorati dalla Lega. Il Pd voleva convincere i Cinquestelle a votare per fare il Conte ter con Draghi. Hanno cercato di esagerare, volevano buttare fuori la Lega per fare la riedizione del governo giallorosso: la colpa politica è di Conte, il colpo finale di Salvini ma ci sono una serie di imperizi , tranne noi che abbiamo sempre tenuto la barra dritta a sostengo di Draghi». così Matteo Renzi intervistato da Bruno Vespa a Manduria.

