Matrimoni, la Puglia tra le location preferite. Ed ora c'è anche lo spot della Regione

«Puglia, innamorati della meraviglia»: è questo il titolo del primo spot dedicato alla Wedding destination, un prodotto turistico per il quale la Puglia si distingue a livello nazionale fra le prime quattro regioni italiane più gettonate per i matrimoni. «Nel 2022 - comunica la Regione - si stima che, in Italia, siano stati 619mila gli arrivi e oltre 2 milioni le presenze turistiche collegate al prodotto Wedding con un fatturato complessivo di circa 599 milioni e un incremento dell'11% rispetto al 2019. Un fenomeno sempre più diffuso è il matrimonio celebrato nei borghi, una realtà attrattiva per quegli sposi che si innamorano dell'Italia non solo per le sue eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche ma anche per le tipicità locali e le tradizioni culturali».

L'assessore Lopane

«Il settore del wedding è una parte fondamentale dell'industria turistica pugliese - sottolinea Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - è una filiera che, insieme al MiCe, coinvolge numerosi operatori economici e professionisti generando ricadute economiche e lavoro. Nel 2022, la Regione che ha generato il maggiore interesse ed è stata in cima alle preferenze degli sposi è stata proprio la Puglia con l'11,4% dei matrimoni sul totale nazionale.

L'iniziativa di comunicazione presentata in BIT a Milano si inserisce in una strategia più ampia che punta a qualificare il prodotto turistico e rendere sempre più competitiva la nostra regione, nel mercato nazionale e internazionale, come 'wedding destination'».