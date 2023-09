Frutta esotica sì, ma made in Puglia: con i cambiamenti climatici aumenta la produzione di mango, lime, avocado e banane

Con il via alla raccolta del mango, in Puglia è partita la stagione dei frutti tropicali. Le produzioni, spiega Coldiretti in una nota, nella regione sono triplicate negli ultimi cinque anni, spinte soprattutto dai cambiamenti climatici, «passando da poche decine a oltre 500 ettari».

Le produzioni esotiche

L'impennata riguarda soprattutto «avocado, mango e bacche di Goji - prosegue Coldiretti - insieme a tante altre produzioni esotiche come le bacche di aronia, le banane e il lime». A Castellaneta, in provincia di Taranto, per esempio «sono state piantumate altre 32mila piante di avocado, mentre in Salento si stimano 100mila piante di avocado, 8mila piante di mango e altrettante di lime, mentre fanno capolino timidamente le coltivazioni di banane cento per cento made in Puglia».

Il merito, conclude l'associazione, è «dell'impegno di giovani agricoltori che hanno scelto questo tipo di coltivazione, spesso recuperando e rivitalizzando terreni abbandonati proprio a causa dei mutamenti climatici e in precedenza destinati alla produzione di arance e limoni».