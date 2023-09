Frutta e verdura, prezzi triplicati dai campi alla tavola. Coldiretti: «Tariffe minime per gli agricoltori»

Ad agosto 2023, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i prezzi degli alimentari sono cresciuti mediamente del 9,8%. La frutta registra rincari del 9,4%, la verdura del 20,2%. A denunciarlo è Coldiretti Puglia sulla base dei dati Istat, spiegando che «i prezzi triplicano dal campo alla tavola», mentre «i produttori agricoli chiedono un prezzo minimo che copra almeno i costi di produzione come prevede la legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni».

Le richieste di Coldiretti

Secondo Coldiretti occorre, infatti, assicurare «agli agricoltori un compenso adeguato per garantire la sopravvivenza delle imprese agricole», visto «l'aumento esponenziale dei costi di produzione in campagna e l'andamento climatico anomalo che ha decimato i raccolti, con tagli della produzione per caldo, siccità e maltempo che quest'anno vanno dal 30% per pesche e nettarine fino al 40% in alcuni areali dell'uva da tavola».

In risultato «è un preoccupante calo dei consumi di frutta e verdura che sono diminuiti dell'8% nei primi tre mesi del 2023». «Il brusco calo - sottolinea Coldiretti - ha fatto scendere il consumo individuale sotto la soglia minima di 400 grammi di frutta e verdure fresche per persona, da mangiare in più volte al giorno».