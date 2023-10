Lavoro, i Comuni avranno più tempo per partecipare a Punti Cardinali. Prorogata la misura della Regione

«Al fine di consentire ai Comuni beneficiari del bando regionale Punti Cardinali la conclusione dei progetti, in particolare quei Comuni che hanno iniziato le attività a partire da aprile scorso, abbiamo ritenuto necessario assicurare a tutti i beneficiari una proroga delle attività fino al 30 novembre 2023», fa sapere Sebastiano Leo, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro. Ci sarà la proroga della misura dunque che ha consentito la creazione di reti e la costruzione di una comunità educante, soprattutto in quei territori fragili e svantaggiati, dando l’opportunità a piccoli centri di dotarsi di servizi utili, per accompagnare i cittadini in percorsi di orientamento e formazione di competenze spendibili sul mercato del lavoro.

L'assessore regionale Leo

«Punti Cardinali è una misura strategica e tra le più innovative nell’ambito delle nuove politiche attive del lavoro messe in campo dal mio assessorato e questo mese in più, oltre ad assicurare una conclusione delle attività nel segno della qualità, ci consente – racconta l’assessore – di lavorare già al prossimo Avviso».

«Lo sforzo amministrativo della proroga al 30 novembre prossimo rappresenta l’impegno massimo dei miei uffici, al fine di evitare la perdita di risorse del ciclo di programmazione 14-20. Si tratta, quindi, di un termine tassativo non prorogabile, in ragione delle regole imposte dal Fondo Sociale Europeo, le cui risorse devono essere rendicontate entro dicembre di quest’anno. La cifra di innovazione di Punti Cardinali – conclude Leo – risiede nell’attribuire un ruolo diretto alle pubbliche amministrazioni nella creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio.

La misura si è rivelata un grande successo, grazie alla realizzazione di progetti di orientamento,laboratori e job day, quale processo continuo di supporto alla consapevolezza e capacità di scelta individuale per sviluppare la propria identità, prendere decisioni sulla propria vita personale e professionale, facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, successivamente, tra domanda e offerta di lavoro».