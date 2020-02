La Regione rafforza i controlli. Montate le tende per il triage esterno. Rinviata la Fiera dell'Aerospazio

Con l'aumento dei casi di infezione, in Puglia si alza ulteriormente anche il livello di guardia, come annunciato ieri dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, durante l'audizione in commissione consiliare. Ad esempio, ieri mattina sono state installate dalla Croce Rossa le prime tende davanti ai pronto soccorso degli ospedali di Bari, San Paolo e Di Venere: verranno adibite ad aree di prefiltraggio e triage per affrontare l'emergenza Coronavirus. Per evitare che eventuali contagiati possano entrare in contatto con altri pazienti e con il personale medico e infermieristico, chi presenta sintomi simili a quelli del COvid-19 verrà accolto nelle tende. Il Policlinico di Bari, invece, non installerà le tende ma ha attivato già oggi un percorso dedicato al triage che evita il contatto. Stessa misura di prevenzione verrà adottata in tutti i principali ospedali pugliesi. Ieri sera è stato anche attivato il numero verde informativo della Regione Puglia. Gli operatori del servizio rispondono tutti i giorni dalle 8 alle 22 al numero 800.713931. Per informazioni generali sul Coronavirus, sulle misure in atto e sui numeri da contattare per segnalare il transito o il contatto con persone provenienti da aree a rischio è online anche la sezione del portale istituzionale: regione.puglia.it/coronavirus.

L'assessore regionale ai Trasporti Giovanni Giannini, d'intesa con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ha voluto rassicurare maggiormente l'utenza, scrivendo una lettera ai gestori del trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro, con la quale ha chiesto l'adozione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi di trasporto. Giannini richiede di attivare un piano di pulizie straordinarie e di sanificazione, rispetto a quelle già pianificate, dei treni e dei bus che prevedano l'utilizzo di prodotti disinfettanti specifici ed efficaci con particolare attenzione alle superfici di contatto (sedili, tavolini, eccetera), ai bagni e agli impianti di condizionamento dell'aria. Per l'assessore infine sarebbe opportuno distribuire a beneficio di tutti gli utenti che utilizzano i mezzi di trasporto, un vademecum sulle regole di comportamento da osservare per la prevenzione del contagio. I destinatari delle raccomandazioni dell'assessore Giannini sono Ferrovie Sud Est, Trenitalia, Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano, Cotrap e poi Città Metropolitana di Bari e le Province di Brindisi, Foggia, Bat e Lecce.

Emiliano, inoltre, ha firmato una nuova ordinanza in assenza di cluster per evitare il crearsi di focolai come in Lombardia.

Nell'ordinanza firmata dal presidente Emiliano, vengono sospesi sino al 15 marzo 2002 i viaggi di istruzione e visite guidate scolastiche; mentre per quanto riguarda le procedure concorsuali deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza tra i candidati. Per scuole e università non c'è un provvedimento di chiusura ma l'obbligo di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal ministero della Salute. Infine, negli uffici della pubblica amministrazione e in tutti i locali aperto al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani. Anche i sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione. Se la situazione dovesse peggiorare e dovesse scoppiare un focolaio, il piano anti-coronavirus prevede che vengano riservati due posti letto in ogni rianimazione presente negli ospedali della Puglia, come annunciato ieri da Montanaro. Il direttore del dipartimento Salute ha specificato che il Policlinico di Bari e il Riuniti di Foggia riserveranno quattro posti letto, avendone di più a disposizione. Anche gli istituti ospedalieri privati accreditati hanno dato la loro disponibilità a prendere in carico eventuali pazienti. L'attuale condizione ha spiegato Montanaro - ci obbliga a seguire le indicazioni che il ministero della Salute e la protezione civile chi ha somministrato attraverso decreti ai quali dobbiamo uniformarci. Il modo in cui abbiamo affrontato il primo caso ha dimostrato di essere pronti.



La Regione ha deciso di rimandare a ottobre la Fiera dell'Aerospazio. Ne ha dato notizia l'assessore allo Sviluppo economico Mino Borraccino.



Intanto ieri a Brindisi presso la sala Guadalupi di Palazzo di città, si è svolta la conferenza dei sindaci con la Asl di Brindisi convocata e presieduta dal sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. I massimi rappresentanti degli enti locali dell'intera provincia hanno incontrato il direttore generale Giuseppe Pasqualone. I sindaci hanno convenuto di effettuare in tutte le scuole di ogni ordine e grado una sanificazione degli ambienti (pulizia spinta) a partire da sabato pomeriggio e domenica.



A Lecce l'Ordine degli avvocati chiede invece la sanificazione degli ambienti in tribunale e che le udienze tornino a celebrarsi a porte aperte, ritenendo la chiusura delle aule insufficiente a contenere la diffusione del virus.

