«Costruire un’identità, fare rete, scegliere i target e lavorare ad un’offerta coordinata e coerente». Senza strafare. Primo passo: condurre analisi reali, studiare il profilo dei turisti che arrivano sul territorio e stilare una lista di errori da non commettere per non perdere “follower”. Ragionando secondo i meccanismi dei social e immaginando i turisti come fan che mettono e tolgono un like ad un prodotto, in questo caso la destinazione Puglia, bisognerebbe definire delle linee guida, ferree, affinché la popolarità non si trasformi in un boomerang. Intanto occorre tenere alto l’interesse ma soprattutto non deludere le aspettative e mantenere un messaggio coerente. E un’offerta sostenibile, a più livelli. Mentre, in attesa dei primi bilanci ufficiali, la stagione 2022, fino a questo momento, pare dare segnali preoccupanti di un raffreddamento di questo appeal e mentre ci si interroga sulle cause, una possibile risposta arriva dal Post Office Travel Money che in una recente analisi ha piazzato la Puglia tra le mete più costose al mondo. Le lamentele da più parti erano già arrivate. Ombrelloni, lettini, ristorazione, affitti, navette: prezzi lievitati, in alcuni casi più del doppio, rispetto al pre covid, e spesso non a fronte di un commisurato livello qualitativo del servizio fornito. L’agenzia inglese, per stilare la classifica, prende in esame otto voci, tra beni e servizi, uguali per tutte le località: il caffè al bar, il ristorante, una birra, la crema solare, il vino, una bottiglia d’acqua, una lattina di coca cola. Sì, una lattina di coca cola costa di più in Puglia che a New York . La Puglia risulta la decima destinazione più cara con una spesa media singola di 126.25 euro, mentre la località più cara è Reykjavik, seguono le Barbados, Dubai e Caraibi, e ai margini della top 10 ci sono New York e Vancouver. Prezzi alti solo in parte giustificati dalla pandemia che ha assottigliato i profitti e aumentato i costi e molto spesso invece frutto di una speculazione. Di un’onda cavalcata male. A questo si aggiungono i servizi inadeguati o assenti, l’eterno nodo dei collegamenti all’interno della regione e l’enorme fetta di turismo sommerso, con affitti in nero e proposte fasulle.

Le truffe