Se il gettito fiscale restasse alle Regioni (anche solo per una quota) la Puglia non riuscirebbe neppure a coprire il proprio fabbisogno di spesa sanitaria. L’analisi emerge dall’ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali ("La Regionalizzazione del Sistema Previdenziale italiano. Entrate contributive e fiscali , spesa pubblica per welfare e tassi di copertura dal 1980 al 2021"): il divario tra Nord e Sud anziché diminuire negli anni è aumentato.

I dati



I dati fondamentali sono due: i contributi previdenziali che arrivano dai pugliesi (che siano a Inps o enti diversi) non bastano neppure a coprire le pensioni. E d’altro canto le entrate legate a Irpef e Irap, cioè per mantenere in piedi il sistema di welfare, non coprono invece le uscite per la spesa sanitaria. In Puglia per 100 euro che ne vengono spesi per previdenza, sanità e sistema del welfare ne entrano nelle casse dello Stato appena 62. Il numero è più basso soltanto in Sicilia e in Calabria. E il gap con il Nord è importante: in Lombardia, ad esempio, per 100 euro di spesa ve ne sarebbero 125 legati alle entrate. Il problema riguarda in maniera diffusa tutto il Mezzogiorno. E con l’ Autonomia alle porte – almeno nel disegno politico della maggioranza di governo – probabilmente vale la pena porsi il problema. Una prima ipotesi di ripartizione fiscale degli introiti prevederebbe che le Regioni che aderiscono all’Autonomia differenziata (Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) non versino allo stato il 90% dell’Irpef, per trattenerlo. Ma se questo dovesse accadere per tutti, il Sud numeri alla mano andrebbe in default. Anche perché i soli contributi Irpef versati dai cittadini lombardi valgono decisamente di più di quelli che vengono invece pagati da pugliesi, campani, calabresi e siciliani.

Nel report di Itinerari previdenziali si legge che «il Nord produce un attivo di 23,73 miliardi (27,17 miliardi nel 2014), il Centro di 5,26 miliardi (3,75 nel 2014) e il Sud ne assorbe ben 47,4 miliardi (erano 36,35 nel 2014), cioè l’intero attivo di Nord e Centro più il 60% di tutta l’Ires (circa 18 miliardi)». I dati sono riferiti al cosiddetto “bilancio regionalizzato del welfare” (e cioè un bilancio tra entrate contributive, Irpef, Irap e le uscite previdenziali, la spesa sanitaria e quella assistenziale) per il 2021. «Questa situazione – vale a dire lo squilibrio tra Sud e Nord - è pressoché stabile per l’intero periodo di osservazione e probabilmente fin dagli anni Sessanta; ci si chiede fino a quando sarà sostenibile visto che i surplus delle regioni del Nord si riducono più rapidamente di quanto il Sud riesca a migliorare la propria situazione. Questa è, più o meno, l’osservazione fatta nel Primo Rapporto sulla regionalizzazione del 2002 e così siamo oggi». Lo studio sottolinea come nei fatti la situazione in quasi vent’anni non sia cambiata. Le regioni più ricche non hanno fatto da traino al resto del Paese e quindi al Sud. «Infine c’è da considerare – avverte Itinerari Previdenziali - che i trasferimenti dall’Europa per le zone svantaggiate hanno riguardato molto meno le nostre regioni meridionali negli ultimi sette anni e probabilmente ancor meno nei prossimi anni. Il che, tenuto conto che nei prossimi anni dovremmo ridurre il deficit di bilancio che alimenta un debito pubblico enorme e insostenibile nel probabile caso di aumento dei tassi di interesse sul debito, impone una drastica presa di coscienza soprattutto da parte della classe politica sempre a caccia di consensi promettendo l’impossibile».

L'analisi