Manovra 2024, dalle pensioni al taglio del cuneo fino agli affitti brevi e canone Rai: ecco cosa cambia

Manovra 2024 al via tra lavoro, pensioni e famiglia. Con le (poche) risorse disponibili concentrate sui redditi bassi, e sulle misure a sostegno della natalità. Ma anche sulla sanità e un primo giro di rinnovi dei contratti della P.a. Arriva al capolinea la seconda manovra del governo Meloni, che mette a terra circa 28 miliardi, compresi i 4 miliardi per la nuova Irpef, di cui oltre la metà, quasi 16 miliardi in extradeficit.

Nuova Irpef, le tre aliquote 2024: il confronto con il 2023 e quanto si risparmia (fino a 260 euro). Le simulazioni