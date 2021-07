Green Pass, da Bari a Lecce la protesta nelle piazze contro il Governo: «Libertà»

Anche a Lecce e a Bari, come in numerose piazze d'Italia, si è tenuta oggi - in contemporanea - una manifestazione contro il Green Pass. Nel capoluogo regionale, il corteo di circa 300 persone - con cartelli inneggianti alla libertà e al grido di “No Green Pass” si è formato in piazza del Ferrarese e si è diretto verso piazza della Libertà, davanti alla prefettura. A Lecce, i manifestanti hanno scelto piazza Sant'Oronzo, attirando l'attenzione dei tanti turisti che affollano, in questi giorni, la città barocca.

Nessun disordine o tensione, in Puglia, ha accompagnato le proteste - contenute - di quanti contestano la decisione del Governo di introdurre una certificazione verde - attestante l'avvenuta vaccinazione contro il Sars Cov2 - per consentire l'accesso ad alcuni servizi e attività, sulla falsa riga di quanto già avvenuto nella Francia di Emmanuel Macron.

In tutto, sono state circa 80 le piazze italiane - da Roma a Milano passando per Napoli e Bologna - nelle quali si è svolta la protesta, mentre il numero delle prenotazioni dei vaccini, dopo l'annuncio del Green Pass, è schizzato in sù, sfiorando anche un +200%.