G20 Esteri e Sviluppo, Puglia protagonista: a Bari il ministro Di Maio dà il via alle prime manifestazioni

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato a Bari per l'inizio delle manifestazioni legate al G20: accoglierà le delegazioni che prenderanno parte ai G20 Esteri e Sviluppo, domani e dopodomani, rispettivamente, a Matera e Brindisi. La cerimonia si terrà al Castello Svevo di Bari.

È iniziata poco fa la visita del ministro degli Esteri, Lugi Di Maio, e del vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrel, al museo archeologico di Santa Scolastica, nel centro storico della città, in occasione dell'inaugurazione della mostra "Le forme del desiderio".

Emiliano: « Puglia è luogo di dialogo »

«Ci auguriamo davvero che questo possa essere anche in futuro il luogo del dialogo tra est e ovest, tra sud e nord, perché la Puglia è, nel momento più importante della storia, pronta ad eventi non solo di questo tipo, ma anche a svolgere una funzione politica in nome di ciò che noi pratichiamo quotidianamente nella nostra vita amministrativa e civile. Quindi oggi il G20 viene in una terra dove anche le contraddizioni dei grandi della terra non verranno cancellate, ma verranno esaminate con umanità, intelligenza e anche con spirito di fraterna correzione, nella speranza che il dialogo possa correggere gli errori di ciascuno». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, arrivando al museo archeologico di Santa Scolastica a Bari dove sono attesi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell per l'inaugurazione della mostra «Le forme del desiderio».

Il programma odierno

I capi delegazione esteri saranno accolti, alle 19 nel Castello Svevo, dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio. Regione e Comune hanno ideato - con Camera di Commercio di Bari, Teatro pubblico pugliese, Apulia film commission, Puglia promozione, Coldiretti Puglia, Campagna amica e Assoenologi - un vasto programma per accogliere gli oltre 500 delegati tra eventi culturali, artistici, musicali e iniziative alla scoperta delle tradizioni locali.

Il primo appuntamento previsto a Bari, dove alloggeranno i delegati, è la visita al museo archeologico di Santa Scolastica, dove il sindaco Antonio Decaro inaugurerà insieme al ministro Di Maio e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, la mostra «Le forme del desiderio». All'inaugurazione parteciperà anche Josep Borrell, vicepresidente della Commissione europea e rappresentante della Politica estera.

Alle 20 lungo la Muraglia di via Venezia sarà allestito un percorso enogastronomico, con degustazione di vini e specialità pugliesi, e alle 22,30 è in programma uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Nel programma, si va da percorsi culturali a momenti incentrati sull'enogastronomia: i delegati, ad esempio, faranno visita alla mostra di Steve McCurry Leggerè, che raccoglie gli scatti di uno dei fotografi più famosi nel panorama internazionale con circa 70 immagini. Anche la Basilica di San Nicola avrà una particolare illuminazione artistica mentre a Bari Vecchia saranno posizionati dei monitor con filmati prodotti da Apulia Film Commission che mostrano la Bari cinematografica e la mostra Puglia Frame on mind.

Il viaggio in treno per raggiungere Matera tra taralli e ciliegie

Moquette azzurra, biscotti di mandorle, taralli e ciliegie accoglieranno e accompagneranno da Bari a Matera, domani mattina, le delegazioni Esteri del G20, che viaggeranno a bordo del treno Stadler delle Ferrovie Appulo lucane, per l'occasione brandizzato con i loghi del G20 sia all'esterno, sui finestrini, sia all'interno, sui copritesta dei sedili. Nel corso del viaggio Fal offrirà ai delegati un piccolo rinfresco preparato dall'azienda «Casolare di Puglia» di Triggiano con biscottini alla pasta di mandorle di Ceglie messapica, taralli tipici baresi de L'Oro di Puglia, ciliegie ferrovia di Orchidea Frutta di Rutigliano, innaffiati da caffè e the, serviti in confezioni monoporzione, come richiedono le norme anti-Covid.

Nella città lucana, all'interno della stazione progettata da Stefano Boeri per Matera capitale della Cultura, Fal ha allestito una particolarissima mostra: un intervento di «exhibition design» e arte contemporanea che basa il proprio presupposto concettuale sul trinomio People, Planet, Prosperity, intorno al quale si articola il programma della presidenza italiana del G20.