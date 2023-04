Dal Salento a Bologna: tutti gli avvistamenti della Venere influencer

Dalle Alpi alle Ande, dal lungomare di Casalabate fino a Bologna: anche la Venere di Botticelli, recentemente diventata influencer grazie alla campagna "Open to Meraviglia", pensata per promuovere l'immagine dell'Italia all'estero, ha fatto una (o più) scampagnate nel giorno della Liberazione.

Il genio italico si è scatenato e sono fioriti in ogni dove meme che la ritraggono al mare o in montagna, in piazza o nei campi. Un meme la raffigura persino a un beach party, con l'immancabile Matteo Salvini. Insomma, la campagna promozionale del ministero del turismo, di cui ormai si parla da giorni anche per le numerose gaffes, se non altro ha avuto un merito: quello di scatenare la fantasia degli italiani e non solo.