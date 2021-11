Puglia, calano i casi ma aumenta l'incidenza: 95 nuovi contagi (1,3% dei test). Diminuiscono i pazienti in intensiva

In Puglia si registrano 95 nuovi casi di Coronavirus (1,3% dei 7.469 test) e nessun decesso. La maggioranza dei casi è stata individuata nelle province di Foggia (44), Bari (27), Lecce (13 casi), Taranto (8), Brindisi (2), Barletta-Andria-Trani (1 caso). Delle 3.125 persone attualmente positive 139 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

Nonostante l'andamento altalenante dei contagi Covid-19 in Puglia, l'occupazione dei posti letto negli ospedali resta bassa e, anzi, diminuiscono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Secondo il monitoraggio quotidiano di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nelle rianimazioni il tasso di occupazione è calato dal 4 al 3%, sotto la media del resto d'Italia; mentre nei reparti di Medicina Covid (malattie infettive e pneumologia) la situazione resta stabile, con l'occupazione dei posti letto al 5%, in linea con la media nazionale.