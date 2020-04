Puglia: stabile (e ai minimi) la curva dei contagi; guariti in veloce aumento (+45). A Ceglie 30 positivi nella casa di cura: allarme focolaio

(Maria Gioia)

Ultimo aggiornamento: 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 93 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Puglia dove il bilancio dei nuovi contagi resta sostanzialmente stabile rispetto a ieri, soprattutto se rapportato ai tamponi effettuati (1.724). La curva dei contagi, sia in relazione all'incremento sul totale sia come rapporto positivi/tamponi, resta stabile ai livelli minimi da quando è iniziata l'emergenza. Notizie incoraggianti sul fronte dei guariti. Ecco il dettaglio.Il bollettino di oggi (10 aprile) registra dunque 93 casi, così suddivisi:16 nella Provincia di Bari;31 nella Provincia Bat;17 nella Provincia di Brindisi;20 nella Provincia di Foggia;8 nella Provincia di Lecce;2 nella Provincia di Taranto,1 caso non attribuito ieri è stato registrato oggi.Sono stati registrati oggidecessi: 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 nella provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi e 1 nella provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 27.812 test.Sonoi pazienti guariti (più di ieri). Un numero che ad oggi è quasi pari ai decessi, nel totale pari aIl totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.809 così divisi:886 nella Provincia di Bari;243 nella Provincia di Bat;316 nella Provincia di Brindisi;721 nella Provincia di Foggia;403 nella Provincia di Lecce;208 nella Provincia di Taranto;24 attribuiti a residenti fuori regione;8 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.CEGLIE MESSAPICA: 32 POSITIVI NELLA CASA DI CURASi aggrava il bilancio dei casi Covid – 19 all’interno del centro di riabilitazione San Raffaele di Ceglie Messapica . Secondo quanto riferito nella giornata di oggi dalla fondazione, si contano complessivamente 32 persone positive al tampone. Tra queste ci sono 22 pazienti e 10 operatori, incluso il primario della struttura. Ma si attendono ancora gli esiti di altri tamponi effettuati nei giorni scorsi. Alla luce di questi dati, la situazione è decisamente peggiorata dal 22 marzo, quando è stato reso noto il primo caso di positività (una fisioterapista di Carovigno) e avviate le conseguenti indagini epidemiologiche.