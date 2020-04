Elezioni, alle urne in autunno. Emiliano presidente fino al 31 agosto. In provincia di Lecce, 18 Comuni al voto

Ultimo aggiornamento: 14:52

Il Consiglio dei Ministri ha deciso: slittano le elezioni amministrative e regionali. Il testo del decreto si sta definendo in queste ore. L'ipotesi approdata sul tavolo sarebbe quella della finestra settembre-dicembre. Secondo quanto raccolto da Ansa, da fonti di governo, la finestra elettorale andrà dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre. Per le Regioni chiamate a rinnovare le proprie Giunte e i propri Consigli regionali non sarà possibile, quindi, andare al voto a luglio come prevedeva una delle prime ipotesi. Il consiglio dei ministri ha infatti corretto la bozza del decreto che inizialmente prevedeva una finestra temporale che arrivava al massimo all' 8 novembre, prevedevendo che le consultazioni regionali si tengano tra il 15 settembre e il 15 dicembre. I relativi consigli regionali dunque sono prorogati fino al 31 agosto.IN PUGLIAIn Puglia si voterà per il rinnovo della giunta guidata da Michele Emiliano - che sarà ancora governatore di Puglia fino al 31 agosto - , candidato presidente del centrosinistra scelto con il metodo delle primarie con un ampio vantaggio rispetto ai suoi tre sfidanti Elena Gentile, Fabiano Amati e Leonardo Palmisano. Oltre alla Puglia, dovranno essere rinnovati anche i Consigli regionali in Veneto, Liguria, Marche, Toscana e Campania.AMMINISTRATIVE IN PROVINCIA DI LECCESono 17 i Comuni in provincia di Lecce invece in cui si dovrà rinnovare il consiglio comunale. Sarà battaglia elettorale ad Arnesano, Calimera, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Maglie, Martano, Melpignano, Monteroni di Lecce e Neviano, e poi a Porto Cesareo, nel nuovo comune di Presicce-Acquarica - il nuovo comune salentino istituto con la fusione del 15 maggio 2019 e ad oggi in fase di commissariamento in attesa del voto - , a San Pietro in Lama e Sogliano Cavour, a Surbo, Uggiano La Chiesa e Veglie e a Racale.