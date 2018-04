CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Un caso nazionale, la “bocciatura” della Cittadella della Ricerca (in favore di Frascati) quale sito idoneo ad ospitare la macchina per la ricerca sull’energia da fusione nucleare. La Provincia di Brindisi chiede l’accesso agli atti e contesta l’esito del bando dell’Enea. E la Regione rincara la dose. «Faremo ricorso», annuncia il governatore pugliese Michele Emiliano, che sul tema attacca a muso duro. «La motivazione della aggiudicazione a Frascati non tiene per niente. Abbiamo buone possibilità di ribaltare questo ingiusto risultato», sottolinea, annunciando battaglia dinanzi alla giustizia amministrativa, per la “bocciatura” della Cittadella della ricerca di Brindisi. La partita non è chiusa, dunque. Tutt’altro. Nel mirino la relazione approvata dal Consiglio di amministrazione dell’Enea contiene la graduatoria finale delle nove località candidate a ospitare la macchina, che vede il Lazio al primo posto con il sito di Frascati (Roma), seguito, appunto, da Cittadella della Ricerca (Brindisi) e Manoppello (Pescara). Le altre regioni candidate erano Campania, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Veneto.Tra le righe della decisione, pesa la carenza infrastrutturale nel Mezzogiorno che nella circostanza potrebbe aver penalizzato oltre misura la Cittadella Ricerca. Brindisi ha ottenuto lo stesso punteggio di Frascati sui requisiti essenziali (100), un punteggio maggiore sugli ulteriori elementi (100 contro 91), il miglior punteggio sull’offerta economica (5 contro 0) e ha invece perduto (22,49 contro 4,5) sul valore degli immobili attualmente esistenti nell’area offerta. Il valore degli immobili presenti a Frascati ammonta infatti a 22.489.503,58 euro mentre quello degli immobili esistenti a Brindisi ammonta a 4.547.194 euro. In sintesi, nonostante la Regione Puglia avesse offerto il sito migliore e la migliore offerta economica, Brindisi paga gli scarsi investimenti in sviluppo ed infrastrutturazione della Cittadella della ricerca.