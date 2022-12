Invitato a uscire dal bar, ferisce il cameriere con una bottiglia: arrestato un pugliese a Trieste

Un uomo di 38 anni, residente in Puglia, è stato arrestato dalla Polizia a Trieste per i reati di lesioni, danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Secondo una ricostruzione, l'uomo, dopo essere stato invitato a uscire da un locale di via Economo, in quanto in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe ferito al volto con un coccio di bottiglia un barista, fuggendo subito dopo.

Bloccato e disarmato

Giunta sul posto, la Squadra Volante è riuscita a rintracciare il 38enne, mentre tentava di nascondersi nel vano scale all'ultimo piano di un palazzo lungo la stessa via. L'aggressore, che ancora brandiva il collo di bottiglia in mano e opponeva resistenza, è stato bloccato e disarmato dagli agenti. Lungo la via la Polizia ha riscontrato anche diversi ciclomotori gettati a terra e danneggiati. Il barista è stato medicato all'ospedale di Cattinara con un intervento di sutura per la ferita al volto, mentre il 38enne è stato portato in carcere. L'arresto, su richiesta del pm Pietro Montrone, è stato convalidato dal Gip, che ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari.