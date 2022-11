Lancia una bottiglia dal balcone contro la volante della polizia e poi minaccia gli agenti: arrestata 26enne

Avrebbe scagliato con violenza, dal balcone di casa, una bottiglia di vetro contro la Volante della polizia che transitava in una via del centro città. È accaduto di notte a Taranto, dove i poliziotti di una Squadra Volante della Questura hanno arrestato una donna di 26 anni, di origine georgiane.

La bottiglia colpisce l'auto di una donna

L'autista del mezzo è riuscito a schivare la bottiglia, ma nulla ha potuto la conducente dell'auto che seguiva: il colpo ricevuto ha, infatti, mandato in frantumi il faro anteriore sinistro della vettura. Gli agenti hanno raggiunto la donna nella sua abitazione dove hanno trovato la giovane in stato di agitazione dovuta con buona probabilità all'assunzione di sostanze alcoliche (emanava, infatti, un forte odore di alcool). La donna ha accolto i poliziotti brandendo un'altra bottiglia di vetro già rotta e minacciandoli di ucciderli se non fossero andati via.

L'arresto

Con non poca fatica, i colleghi sono riusciti a mettere in sicurezza la donna, che ha continuato a strattonare e scalciare per tutto il tempo. La 26enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata trasportata negli uffici della Questura. Trasmessi gli atti all'Autorità Giudiziaria per la convalida, la 26 enne è stata arrestata perché presunta responsabile del reato di resistenza, minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento.