«Arriverà comunque a Brindisi: tanto vale spostare lì l'approdo»

Michele Emiliano non molla e insiste: l'approdo del gasdotto Tap è da spostare a Brindisi. Il governatore pugliese ribadisce la sua posizione nonostante il no già scandito nei giorni scorsi da Riccardo Rossi, sindaco del capoluogo messapico. Emiliano però rilancia l'ipotesi, la argomenta e lo fa proprio da Brindisi.«Insisto: la Tap è destinata a Brindisi», visto che «comunque il gas va a Brindisi perché deve arrivare a Mesagne e deve spaccare in due, secondo il progetto attuale, tutta la provincia e tutta l'area di Brindisi». Il riferimento è all'infrastruttura di interconnessione terrestre tra il terminale di ricezione di San Foca e l'innesto alla rete nazionale: opera a cura di Snam, al vaglio del comitato ministeriale Via e lunga 55 chilometri. «È come se il gas dovesse arrivare comunque a Brindisi - ha spiegato Emiliano - solo che per arrivare a Brindisi lo fanno approdare 50 chilometri più in giù. Questa è la realtà e da questa realtà i brindisini non possono scostarsi: è come se il gas dovesse arrivare a casa della signora Maria, Brindisi, solo che prima di arrivare a casa della signora Maria va anche a casa della signora Lucia che potrebbe non essere interessata dai lavori. Noi stiamo dicendo solo questo: questa cosa è comprensibile chiaramente a chi guarda il progetto, solo che chi vuole rovinare Melendugno gioca sulla psicologia dei brindisini che pensano di poter evitare la Tap». «Meglio fare meno danno possibile, meglio non aprire in due tutta la provincia di Brindisi con un gasdotto di quasi 50 chilometri. So che questa cosa è stata presentata male, però ho l'abitudine di dire la verità ai brindisini: quando 25 anni fa mi battevo qui contro la Scu alle volte dicevo cose sgradite o sgradevoli però era la verità e continuerò così. Il rapporto con questa città, nonostante le difficoltà che ho avuto in questi tre anni, rimane fondato su un amore profondissimo. Io non sarei mai in grado di dire bugie ai brindisini: spero che nessun altro lo faccia».Emiliano ha anche inoltrato la sua proposta di spostamento dell'approdo al precedente governo, e ha esposto il progetto anche all'attuale ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.