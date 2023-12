Il parco nazionale dell'Alta Murgia raccontato in 12 scatti: ecco il calendario 2024

Le bellezze del parco nazionale dell'Alta Murgia raccontate in un calendario che accompagnerà i 12 mesi dell'anno. In dodici scatti c’è l’anima rurale dell’Alta Murgia, il carsismo, la geodiversità, i reperti antropologici come l’Uomo di Altamura, le architetture rurali e le specie animali e vegetali che dimorano nel territorio. Un calendario come omaggio a un importante anniversario: per celebrare i vent’anni a marzo prossimo dalla data d’istituzione del Parco. L’annuale calendario è stato presentato in Regione Puglia in conferenza stampa, dove sono intervenuti l’assessora regionale all’Ambiente e Aree protette Anna Grazia Maraschio, il presidente del Parco Francesco Tarantini e i sindaci dei Comuni del Parco.

La presentazione del calendario

Il presidente del Parco

«In vent’anni di Parco Nazionale dell’Alta Murgia – dichiara il presidente Francesco Tarantini – molte cose sono cambiate e il lavoro fatto per valorizzarlo ha aumentato la consapevolezza in cittadini e turisti dell’enorme pregio del nostro territorio, come anche il senso di appartenenza a esso.

L'assessore Maraschio

Oltre alla tutela e promozione da portare avanti su più fronti, nel 2024 ci attende la fiera dei parchi e del turismo green da organizzare in occasione dei 20 anni del Parco, coinvolgendo nell’Alta Murgia tutte le aree protette d’Italia. Ma il 2024 – conclude Tarantini – sarà decisivo anche per l’iter di candidatura a Geoparco UNESCO, di cui attendiamo con ansia il responso da parte della commissione, con l’augurio di poter dire Geoparco dell’Alta Murgia».

«Con il Parco dell’Alta Murgia, una delle eccellenze di questo territorio, ci stringe un legame profondo che potrei definire di alleanza istituzionale – dichiara l’assessora regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio – Sono svariate le iniziative che abbiamo attuato insieme in questi anni e tanti i provvedimenti che l’assessorato ha predisposto in sostegno del parco: penso alla delibera in cui la giunta supporta l’istituzione del geoparco e ridefinisce l’ampliamento delle aree contigue, penso alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile per le Aree Protette, alla presa di posizione congiunta in cui abbiamo ribadito il nostro categorico dissenso a ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, solo per citarne alcune. Proseguiremo lungo questa strada di solida collaborazione per raggiungere, insieme, altri grandi traguardi».