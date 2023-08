In due incontri, martedì alle 17.30 nel Museo Archeologico "Andreassi" di Egnazia e mercoledì alle 17 nel Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi, saranno illustrate la fine della storia di Topolino e la candidatura della Via Appia a Patrimonio Unesco. Vi interverranno, tra gli altri, Angela Maria Ferroni, coordinatrice del progetto e del Comitato scientifico istituito dal Ministero, e Laura Acampora, membro del Comitato scientifico, che illustreranno il progetto e le azioni di promozione avviate. Sarà presente anche l'Università del Salento con il rettore Fabio Pollice, mentre il professor Giuseppe Ceraudo terrà un intervento sull'importanza storica della via Appia. Seguiranno Stefano Cristante e Luca Bandirali, anche loro docenti Unisalento: il primo commenterà le storie Disney sulla via Appia e parlerà del Fumetto come strumento di "avvicinamento" alla ricerca e alla didattica, il secondo presenterà una video-antologia con sequenze cinematografiche tratte da celebri film ambientati lungo la via Appia. Verrà quindi proiettato il documentario "Regina Viarum. La Via Appia nella storia", realizzato da Rai cultura in collaborazione con il MiC.



APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Francesco DI BELLA L'ultima puntata è quella pugliese. Dopo cinque mesi e