Visite specialistiche e mancate disdette, Palese: «Nessun pagamento dovuto alla Asl»

«Nessun pagamento sarà dovuto all’Asl Lecce per la mancata disdetta delle prenotazioni di visite specialistiche ed esami diagnostici». L’ha detto l‘assessore alla sanità Rocco Palese allì'interrogazione presentata e discussa oggi in Consiglio regionale dal capogruppo de La Puglia Domani, Paolo Pagliaro.

Le "cartelle" della Asl

A fine dicembre centinaia di sanzioni per le mancate disdette di visite ed esamie erano state inviate da Asl Lecce ai salentini. Le multe per i più distratti che non si presentano a un appuntamento sanitario prenotato erano state sospese all’inizio della pandemia covid. Poi a fine annpo il provvedimento era scattato di nuovo: la Asl di Lecce era tornata a chiaedere il pagamento della prestazione sanitaria prenotata ma non disdetta per tempo da parte dell’utenza. E in alcuni casi le visite mediche risalivano a 9 anni fa. "L’importo della multa è pari al ticket previsto fino al tetto massimo per prescrizione di 36,15 euro, a eccezione della chirurgia ambulatoriale per cui il tetto è di 46,15 euro, a cui si sommano le spese postali. Il cittadino può giustificare la mancata o ritardata disdetta solo per motivi imprevedibili, oggettivi e documentabili", tra cui cause di salute, incidente stradale, eventi meteorologici estremi, lutto recente di un parente prossimo aveva fatto sapere la Asl.

Pagliaro: «Provvedimento tardivo ma è una buona notizia»

«Un’iniziativa tardiva, inopportuna e sbagliata - ha commentato Pagliaro - a cui non verrà dato seguito. Sono felice di poter dare una buona notizia a tutti coloro che, raggiunti da questa richiesta perentoria di saldare il presunto debito entro sessanta giorni dalla notifica, erano in apprensione per l’impossibilità di dimostrare, anche a distanza di anni, l’avvenuta disdetta, fatta il più delle volte di persona o al telefono, senza il rilascio di alcun documento da parte degli uffici. A ciò si aggiunge la difficoltà di contattare per informazioni e chiarimenti un numero a pagamento, non sempre operativo e comunque intasato, per poter parlare con un operatore e spiegare le proprie ragioni.

Ma la risposta dell’assessore Palese alla mia interrogazione è stata chiara e inequivocabile: nulla sarà dovuto per le presunte mancate disdette».