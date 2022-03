Grande focolaio nel Salento: in 7 giorni 5.000 casi Covid in più

Cinquemila casi Covid in più in una settimana, con il dato degli attualmente positivi nel Salento che balza a quota 24.295. La variante Omicron 2 circola insistentemente sul territorio e la curva dell’infezione continua a crescere. L’incidenza settimanale di nuovi casi di positività è arrivata a toccare la cifra monstre di 1.858,8 ogni 100mila abitanti, fra le più alte a livello nazionale. In crescita anche il numero dei ricoverati negli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati