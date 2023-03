Mega rotatoria? Sì, ma i bus non riescono a parcheggiare

I bus non riescono a parcheggiare e la Provincia di Lecce presenta una nuova “variante senza aggravio di spese”, per la discussa rotatoria di Villa Convento. Dopo denunce, polemiche balzate anche agli altari delle cronache nazionali, prese di posizioni politiche e richieste di messa in sicurezza di vario ordine e grado, per il grande rondò ricadente nella porzione di territorio di competenza del Comune di Novoli, una nuova determinazione emessa da Palazzo dei Celestini lo scorso primo marzo stabilisce di fatto “l’approvazione e successiva realizzazione di variante tecnica per la realizzazione di una nuova corsia di transito degli autobus per raggiungere la piazzola di sosta in Villa Convento”. Quindi nuovi lavori in vista nel piccolo comune alle porte di Lecce.

Un aspetto questo che va a sommarsi alla realizzazione di ulteriori lavori, richiesti dal locatore in uso di Villa Luisa con un pec inviata al comando di polizia locale di Novoli che poi ha concordato con la Provincia di Lecce, che a stretto giro dovrebbero prevedere la messa in sicurezza del rondò con realizzazione di dossi artificiali, passaggi pedonali e specchi iperbolici capaci di garantire la sicurezza per l’uscita carraia della dimora storica all’imbocco della strada Villa Conento-Carmiano.

Rispetto alla nuova variante, durante il corso dei lavori a seguito della richiesta da parte della società di trasporti di Lecce Sgm, circa le problematiche della manovra di parcheggio dei propri automezzi nella sosta al capolinea di Villa Convento ed a seguito dell’incontro tenutosi tra le parti, la Provincia ha trasmesso la proposta tecnica di variante alla planimetria di progetto, variante che prevede quindi la realizzazione di una nuova corsia di transito degli autobus per raggiungere la piazzola di sosta in Villa Convento venendo da Lecce.

Lavori di non poco conto implementati anche a seguito delle annotazioni dell’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Novoli, che ha di fatto chiesto la sostituzione della pavimentazione sul lato sinistro in direzione Lecce per uniformare il marciapiede esistente con quello in fase di realizzazione, oltre all’incremento dell’abbattimento di alberature nelle aree oggetto di esproprio, la sostituzione di alcune caditoie per un migliore smaltimento delle acque, una maggiore quantità di pavimentazione di autobloccanti ed infine l’adeguamento della segnaletica verticale secondo la normativa vigente.

Non ci saranno costi aggiuntivi

Presupposti ritenuti validi ed utili, e quindi accettati dall’ufficio strade della Provincia di Lecce che nei giorni scorsi ha determinato come detto l’esecuzione dei lavori aggiuntivi, che non prevedono occupazione di nuove aree, né specifiche autorizzazioni stante la stretta connessione con quelli principali. A svolgere i lavori sarà l’impresa barese Nuzzaci strade esecutrice dei lavori principali, agli stessi prezzi e quindi l’importo complessivo di questa discussa opera rimane invariato a 670 mila. Ufficiale infine, come detto, anche l’approvazione del progetto redatto dal comando dei vigili, lavori che sono stati concordati con la Provincia di Lecce e che dovrebbero iniziare nei prossimi giorni.

Anche un attraversamento pedonale rialzato

Prevista anche in questo caso - cita la pec del comandante della polizia locale Novoli Francesco Miglietta - “la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, a circa 6 metri dal cancello carrabile di Vila Luisa, passaggio a strisce delle dimensioni di 5.90 per 7.00 metri ed un’altezza di 10 centimetri, con le caratteristiche previste dal Codice della strada e reso noto agli automobilisti mediante apposita segnaletica luminosa integrato con il pannello indicante “rialzato” oltre che con la segnaletica verticale che localizza l’attraversamento pedonale. Prevista l’installazione di un ulteriore dosso in gomma di altezza 5 centimetri, a circa 50 metri dal cancello carrabile e l’installazione di uno specchio parabolico in corrispondenza del cancello carraio, rivolto verso la rotatoria, al fine di migliorare le condizioni di visibilità e, contestualmente, di sicurezza stradale".