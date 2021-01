Brano trap su droga, spaccio e sesso: alcune scene del video nell'aula consiliare di Palazzo Carafa. Scarponi sui banchi e mascherata: è polemica

L'aula consiliare di Palazzo Carafa a Lecce diventa set per un video trap e scoppia la polemica. Il motivo? Basta ascoltare il testo del branco che parla di spaccio, droga, gang. "Baby nel Salento neve anche a Ferragosto" canta l'autore del brano che dopo esser stato ripreso in un bosco con tanto di immagini di spaccio di droga, scambio di soldi, si ritrova a Palazzo Carafa nell'aula consiliare quasi fosse un tribunale che lo deve giudicare.

Il titolo del brano è "GVNG D€L BO$CO", l'autore è Pucho che ha diversi follower sia sul suo profilo Instagram che su Youtube (759 visualizzazioni nella giornata di oggi, giorno di pubblicazione).

Adesso il centrodestra vuole vederci chiaro e capire chi ha autorizzato l'ingresso a Palazzo Carafa, soprattutto considerato il testo della canzone. Il centrodestra unito infatti ha protocollato una domanda di attualità in vista del Consiglio Comunale fissato per domani alle 14.30 proprio in quell'Aula teatro del video della trap.

I consiglieri di centrodestra - Gianpaolo Scorrano, Adriana Poli Bortone, Andrea Guido, Roberto Giordano Anguilla, Oronzino Tramacere, Luciano Battista, Severo Martini, Andrea Pasquino, Giorgio Pala, Antonio Finamore e Gianmaria Greco - interrogano il sindaco Carlo salvemini per sapere se ha autorizzato personalmente un video “oh guarda mamma faccio la traep” girato nella Sala Consiliare e se in precedenza ha visionato il video che già "nell’anteprima si presenta con un giovane scompostamente seduto di fronte al seggio del Sindaco quasi a simboleggiare disprezzo nei riguardi della massima istituzione cittadina". E ancora, il centrodestra vuole sapere se l'amministrazione comunale fosse a conoscenza dei contenuti del video nel quale, in maniera palese, si fa passare il messaggio che droga, prostituzione ed appartenenza ad una “gang” siano modus vivendi da indicare come esempio positivo ai giovani e se "ritiene, con tale messaggio, di avere interpretato il sentimento dei cittadini leccesi e, soprattutto, di quelle tante famiglie che cercano di indirizzare i loro figli verso modelli di vita rispettosi della dignità della persona e delle istituzioni". I consiglieri chiedono anche se non sia il caso che l'amministrazione comunale si adoperi "per ritirare - oscurare il video dalla rete e di chiedere scusa a quanti cittadini possano averlo, nel frattempo, visionato".

Ultimo aggiornamento: 18:33

