Addio al professore Mario Capasso, fondatore del centro studi papirologici

L’Università del Salento perde uno dei suoi volti più noti e apprezzati: il professore emerito Mario Capasso, docente presso l’ateneo in Papirologia, Egittologia e Paleografia greca, è morto a 72 anni nelle scorse ore, lasciando tristezza e sgomento tra chi, per lui, nutriva affetto e stima.

La carriera

Fondatore e direttore - sin dalla sua fondazione - del Centro di Studi Papirologici, del Museo Papirologico e del Soknopaiou Nesos Project dell’Università del Salento, Capasso, che vanta all’attivo oltre quattrocento lavori scientifici e molteplici campagne di scavo, è stato, tra le altre cose, insignito, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del premio Ciaia-Schena per le sue ricerche papirologiche.

A lui, nel 2018, è stato dedicato un libro, dal titolo Polymateia, con la cura di Paola Davoli e Natascia Pellè, sue colleghe e fide collaboratrici. Grande il cordoglio anche del resto della comunità accademica.

Il messaggio dell'Ateneo

"Un uomo di eccezionale valore scientifico e umano, che ha illuminato il nostro Ateneo e che rimarrà sempre nel cuore della sua comunità accademica. Presidente nazionale della Associazione Italiana di Cultura Classica, Direttore di importanti missioni archeologiche in Egitto e fondatore del Museo papirologo dell'Università del Salento. È considerato uno dei più importanti papirologi al mondo e faremo di tutto per onorarne la memoria e dare continuità alle sue ricerche": così Unisalento in una nota.

I funerali si terranno sabato 30 dicembre alle 9 nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Silea (Treviso), via Roma 42.