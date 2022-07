Smaltimento illecito di rifiuti, tre denunce e un mezzo sequestrato

Scaricavano nelle campagne il percolato accumulato nei mezzi dell'azienda della raccolta dei rifiuti. Ieri mattina gli agenti della polizia provinciale di Lecce hanno denunciato tre persone con l'accusa di smaltimento illecito di rifiuti e hanno sequestrato un mezzo dell'azienda “Ecotecnica”, che a Ugento gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba.

La segnalazione e i controlli

Gli agenti, dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno sorpreso il personale mentre stava scaricando il percolato - liquido altamente inquinante e cancerogeno che si forma dall'azione dell'acqua sui rifiuti - in una campagna del paese, anziché smaltirlo secondo le procedure previste dalla legge. Stando ai primi elementi raccolti, non si tratterebbe di un episodio isolato, ma saranno le indagini dei prossimi giorni a fare maggiore chiarezza sull'intera vicenda e ad accertare le responsabilità dell'accaduto. Si dovrà chiarire, tra le altre cose, se gli sversamenti siano avvenuti anche in altre zone del paese. Intanto il mezzo è stato sottoposto a sequestro, in attesa di ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Il Comune valuterà le azioni da intraprendere non appena l'amministrazione riceverà maggiori dettagli dalle autorità su quanto accertato dalla polizia provinciale.