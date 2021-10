Sversavano (illecitamente) liquami in un terreno agricolo: beccati dai carabinieri

Utilizzavano un autocarro adibito ad autospurgo per sversare illegalmente liquami. Ma sono stati beccati dai carabinieri del nucleo forestale di Lecce.

I controlli dei carabinieri

E' accaduto a Leverano dove il personale della stazione carabinieri forestale di Lecce, in collaborazione con la locale stazione carabinieri, ha effettuato un sequestro di un autocarro adibito ad autospurgo che veniva utilizzato per sversare liquami fognari in un terreno agricolo. I due dovranno rispondere di illecito smaltimento di rifiuti.

E' stata arrestata con l'accusa di furto aggravto invece una 53enne di Galatina, L.P.. La donna doveva scontare anni 2 e sette mesi di carcere per e il pagamento della multa di euro 519,00 per un furto avvenuto a Galatina nell'ottobre 2020.