Udc e nomine a Gallipoli: «Pepe non è una nostra iscritta. Il partito resta nel centrodestra, abbiamo già un commissario»

Il bisticcio natalizio in casa dell’Udc gallipolina dopo l’annuncio dei vertici regionali e nazionali dell’adesione al partito dei moderati della consigliera comunale Serena Pepe, per la quale il vice segretario nazionale Gianfranco Chiarelli aveva annunciato anche la nomina in qualità di commissario cittadino. E poi c’era stata anche la precisazione della stessa consigliera comunale che aveva ribadito che anche con la costituzione in consiglio del nuovo gruppo dell’Unione di Centro da lei rappresentato non sarebbe mutato il sostegno all’attuale amministrazione del sindaco Stefano Minerva. Ma dalla sezione cittadina e dal coordinamento provinciale, guidato da Carmelo Isola, arriva la puntualizzazione che rimescola, almeno sul nodo del commissario cittadino, l’annuncio del deputato Chiarelli.

La sezione cittadina

La sezione cittadina di Gallipoli, con una richiesta formale inviata il 16 ottobre scorso ai vertici nazionale e regionale da parte del coordinamento provinciale, aveva già conferito l’incarico di commissaria cittadina dell’Udc a Valentina Dainese. Ora quindi salvo, avvicendamenti o cambi in corsa, almeno sul versante della guida cittadina non potrebbero esserci nuovi incarichi per Serena Pepe, per la quale rimane confermata l’adesione al partito. Ma ora anche sulla costituzione del gruppo in Consiglio e soprattutto della collocazione politica, l’asse cittadino, legato alla commissaria Valentina Dainese e a Giovanni De Marini, ha ribadito che l’Udc di Gallipoli resta nel centrodestra e continuerà l’interlocuzione con i partiti alleati di Fratelli D’Italia e Noi Moderati con Lupi. «L’Udc di Gallipoli è ben presente nello scenario politico della città ed è collocato, come ovvio, nel centrodestra» scrive in una nota la commissaria Valentina Dainese, «attualmente, è guidato da una figura commissariale, nella persona della sottoscritta, con nomina avuta dal commissario provinciale, Carmelo Isola.

Apprendiamo inoltre, solo dalla stampa, che la consigliera comunale Pepe, eletta in una della liste di appoggio all’attuale sindaco Stefano Minerva, ha espresso il desiderio di formare il gruppo dell’Udc in seno al consiglio. Della cosa ne siamo lieti» commenta la commissaria cittadina, «ma intendiamo precisare che prima della costituzione del gruppo Udc e quindi dell’uso del simbolo, occorre aderire all’Udc, cosa che a noi non risulta. Solo la sezione di Gallipoli può autorizzare la formazione del gruppo Udc in consiglio. La consigliera deve sapere che l’Udc è collocato nel centrodestra e quindi l’eventuale gruppo che si andrebbe a formare potrebbe avere rilievi di incompatibilità con l’attuale amministrazione comunale. Ciò detto, che mi è d’obbligo, rassicuro i partiti alleati, in particolare Fratelli d’Italia e Noi Moderati di Lupi, con i quali abbiamo interlocuzioni politiche, che, allarmati, ci avevano segnalato la cosa. L’Udc resta nel centrodestra. E’ stata fatta segnalazione agli organi provinciali e nazionali» conclude Valentina Chiarelli, “e ci è stato rassicurato che a breve vi sarà un chiarimento. Siamo certi che l’onorevole Chiarelli era disinformato sulla situazione di Gallipoli”.